Natale nei Musei, mostre ed eventi a Roma: tutte le offerte delle feste

Prende il via oggi, 23 dicembre il Natale nei Musei, appuntamento tradizionale con mostre, eventi e attività didattiche promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzato da Zetema progetto Cultura. Fino all’8 gennaio 2024, per diciassette giorni, quindi, sarà possibile approfittare dell’iniziativa per godere dello smisurato patrimonio che la Capitale offre con le collezioni permanenti e mostre temporanee.

La lunga lista di musei da visitare a Roma

Festività natalizie alla scoperta delle ricchezze offerte dal territorio, in una lunga lista di musei a pagamento, tra i quali: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Musei di Villa Torlonia, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Museo Civico di Zoologia; ma anche a ingresso gratuito: Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo delle Mura, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ pazzi, Villa di Massenzio.

Aperture nei giorni di festa

L’iniziativa volta a diffondere la conoscenza delle bellezze offerte dal territorio prevede anche aperture straordinarie. Fatta eccezione, infatti, per il 25 dicembre, i musei resteranno aperti anche il 24 e il 31 dicembre, seppure solo fino alle 14; mentre il 1 gennaio l’apertura è prevista per l’intera giornata e il 26 dicembre sarà possibile visitare solo i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis e i Mercati di Traiano.

Le agevolazioni con la MIC card

Restano le agevolazioni previsti per coloro che sono in possesso della MIC card. Biglietto ridotto per visite all’Ara Pacis, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, al Circo Massimo e al Planetario di Roma. Possibile anche l’accesso con biglietto ridotto ai Fori Imperiali- Foro Romano, esclusi i siti definiti ‘Super’. Ma con la MIC card, al costo di 5 euro per chi vive e studia a Roma, è anche previsto l’accesso gratis nelle sole aree di competenza della Sovrintendenza capitolina per eventi speciali, come il Natale nei Musei.

Regala una MIC card per Natale

Tra le possibilità c’è anche quella di regalare una MIC card, magari come pensiero da mettere sotto l’albero di Natale, per consentire ai destinatari di sfruttare tutte le possibilità offerte: un anno di accesso gratuito illimitato in 18 musei del Sistema di Roma Capitale e in 27 siti archeologici della città. L’acquisto è possibile anche online sul sito miccard.roma.it e la MIC Card app.