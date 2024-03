La scuola materna “Ada Negri” di Roma non festeggia la festa del Papà: scoppia la polemica tra i genitori dei bimbi.

Niente festa del Papà in una scuola di Roma. Questo è accaduto nella struttura scolastica dell’Appio Latino, che per l’ennesimo anno consecutivo ha evitato di omaggiare i padri dei piccoli studenti con recite o semplici lavoretti. Trattandosi di una scuola materna, la vicenda ha visto una forte protesta dei genitori. Famiglie che, impugnando PEC ed email, hanno deciso di scrivere ai vertici della struttura scolastica, al VII Municipio e al Comune di Roma.

La scuola di Roma non festeggia la festa del Papà: la vicenda

Tutto prende vita alla scuola materna Ada Negri. Qui per l’ennesimo anno consecutivo gli insegnanti hanno deciso di non organizzare nulla per la festa del Papà. nonostante i loro piccoli alunni vadano dai tre ai cinque anni. La vicenda ha portato numerosi genitori, tra cui padri, a scrivere alla dirigenza della scuola, per capire le motivazioni di questa linea educativa. Una vicenda dai contorni politici, come sembra emergere anche nella parole della Dirigente Scolastica.

La difesa della Preside della scuola

Come racconta Il Corriere della Sera Roma, la Dirigente Scolastica si è difesa della mancanza d’iniziative per la festività nella propria scuola. Come ha menzionato, i suoi insegnanti starebbero seguendo semplicemente una direttiva proveniente dal Comune di Roma. Come spiega l’insegnante, dal Campidoglio sarebbero arrivate linee per politiche inclusive all’interno della scuola e soprattutto che non creino imbarazzi nei vari piccoli studenti.

Scuola di Roma non festeggia la festa del Papà: la risposta del Campidoglio

In una vicenda diventata una partita di ping-pong tra scuola e Campidoglio, dagli uffici del sindaco Roberto Gualtieri hanno deciso di rispondere alla Dirigente Scolastica della “Ada Negri”. Come sottolinea sul Corriere della Sera l’Assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, il Comune di Roma non ha mandato nessuna direttiva sul censurare la festa del Papà nelle singole scuole della Città Eterna