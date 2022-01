No Green Pass a Roma e assalto alla CGIL: identificati gli autori

Difficilmente si possono dimenticare le immagini della sede nazionale della CGIL, che è stata presa di mira e distrutta lo scorso 9 ottobre durante una manifestazione dei No Green Pass. Una protesta che sarebbe dovuta essere pacifica, e che invece è sfociata in violenza e guerriglia. E proprio in questi momenti, dalle prime ore di stamattina, è in corso un’operazione da parte della DIGOS della questura per l’esecuzione di misure cautelari.

Assalto alla CGIL: in corso le misure cautelari

Misure cautelari messe dal GIP del Tribunale di Roma a seguito della richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti che si ritiene abbiano preso parte attiva nelle azioni. In quella violenza perpetrata lo scorso 9 ottobre ai danni di un simbolo italiano, la sede nazionale del principale sindacato dei lavoratori.