Noleggio macchinari e attrezzature online a Roma? Scopri come

Ricorrere al noleggio di macchinari e attrezzature è una pratica che attualmente è molto diffusa nel nostro paese ma che si sta espandendo a macchia d’olio a tantissimi settori, tra cui quelli che storicamente erano legati all’acquisto.

Con un mercato, ed un mondo intero, in rapido e continuo mutamento il noleggio online permette alle aziende di intrattenere rapporti con i propri fornitori direttamente tramite gli strumenti digitali..

Se necessiti di noleggiare macchinari e attrezzature a Roma e dintorni puoi farlo anche direttamente online con easyNoleggio Lazio.

L’intero processo di noleggio è rapido e semplice dato che in pochi click potrai scegliere la macchina più adatta alle tue esigenze, selezionare le date di noleggio e decidere se ritirare la macchina presso il centro noleggio oppure farla consegnare direttamente in sul posto di lavoro. Un preventivo trasparente accompagnerà ogni step consentendo di visionare il costo del noleggio in qualsiasi momento.

Potrai gestire tutto il processo di noleggio da qualsiasi dispositivo fisso o mobile ed in qualsiasi momento, scegliendo infine se effettuare il pagamento direttamente online oppure alla consegna della macchina o attrezzatura noleggiata.

Se ti stai chiedendo quali attrezzature è possibile noleggiare online devi sapere che l’offerta di macchine e attrezzature disponibili è molto ampia e include diverse categorie merceologiche.

Una delle categorie più noleggiate è quella delle macchine movimento terra. Ne fanno parte le minipale, sia gommate che cingolate, un’ampia gamma di miniescavatori e midi escavatori, da 16 a 81 quintali, oltre che una vasta scelta di martelli e demolitori idraulici.

Per quanto riguarda il sollevamento delle persone è possibile noleggiare due tipi di piattaforme aeree: verticali e articolate.

Le piattaforme semoventi articolate possono raggiungere dagli 11 ai 20 metri di altezza mentre le verticali possono portare le persone fino a quote di 13 metri.

Non è possibile sollevare in quota solamente le persone ma anche i materiali scegliendo tra sollevatori telescopici fissi e rotativi. Inoltre è possibile noleggiare vari accessori di sollevamento come cestelli, argani e posacentine.

Quando si utilizzano macchinari come quelli sopra citati è fondamentale operare in sicurezza e ricordare che per manovrare determinate attrezzature, tra cui macchine movimento terra e piattaforme aeree, è necessario essere in possesso di una specifica abilitazione.

La formazione fa parte della gamma di servizi offerti da easyNoleggio Roma affinchè gli operatori possano conseguire l’abilitazione richiesta dalla normativa per poter lavorare in sicurezza con macchine pericolose come escavatori e piattaforme.

Oltre alle macchine sopra citate sono molte e diverse tra loro le attrezzature necessarie per lavorazioni specifiche e anch’esse possono essere prese a noleggio.

L’aria compressa è un’altra delle categorie in cui si può ricorrere a noleggio con una varia gamma di elettrocompressori e motocompressori disponibili.

Vengono poi le attrezzature per l’energia, utilissime sia in cantiere che per eventi, con un’ampia selezione di generatori di corrente, da 1.6 Kw in su, e gruppi elettrogeni in grado di generare da 5 fino a oltre 800 Kw effettivi.

Le torri faro rappresentano l’attrezzatura indispensabile per l’illuminazione, che è un elemento che garantisce sicurezza durante i lavori notturni oppure quando si opera in contesti con poca luce come le gallerie ma anche durante gli eventi in orari serali.

Completano l’offerta una serie di attrezzature che comprende l’abbattimento di polveri, il taglio di diverse superfici, i serbatoi per il carburante, la saldatura e la sabbiatura.

Vi sono poi attrezzature per la demolizione come i martelli, per la compattazione come le piastre vibranti ma anche intonacatrici e macchine per l’iniezione di calcestruzzo. Infine sono disponibili motopompe e pompe per sottofondi per utilizzi specifici.

Sicurezza ed efficienza sono gli elementi essenziali per ogni macchine e attrezzatura presa a noleggio. Su tutti i macchinari e le attrezzature vengono effettuate le operazioni di manutenzione richieste dal costruttore, oltre alle verifiche periodiche per le macchine per cui è richiesto dalla legge.

Ad ogni uscita e rientro dal centro noleggio si effettuano inoltre controlli approfonditi su ogni macchina per assicurare al cliente la massima sicurezza ed efficienza.

Il noleggio non si limita però alla sola fornitura del bene ma prevede una serie di servizi volti ad agevolare il lavoro del cliente permettendogli così di non aver alcun pensiero di gestione delle macchine. Tra questi vi sono la consegna direttamente in cantiere o sul luogo di lavoro, la formazione e l’assistenza tecnica. Può capitare infatti che durante il periodo di noleggio il cliente riscontro malfunzionamenti o guasti alle macchine noleggiate; in questo caso un tecnico del centro noleggio interviene per ripristinare il macchinario oppure per fornire una macchina in sostituzione permettendo al cliente di riprendere il proprio lavoro.

Noleggiare online con easyNoleggio significa fare affidamento su noleggiatori professionali che conoscono bene le macchine e i loro impieghi e potranno dare supporto al cliente sia nella scelta del macchinario sia per tutte le necessità durante il noleggio.