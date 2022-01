Non aprite quella mail, ecco la nuova truffa che sta circolando in rete (FOTO)

Si sa, nella rete si può trovare veramente di tutto e al contempo, sono molteplici i rischi a cui ci si espone. Pertanto, è sempre bene leggere con attenzione le informazioni che ci arrivano e verificarne la veridicità. In particolare, sta circolando in queste ore una finta comunicazione dove si informano gli utenti di esser oggetto di diversi provvedimenti giudiziari. I carabinieri hanno subito chiarito che si tratta di una truffa.

La truffa delle finte accuse a vostro carico, la mail che sta impazzando sul web

In questi giorni, sta circolando in rete una comunicazione che a primo impatto potrebbe complensibilmente generare negli utenti una certa preoccupazione. Si tratta di una mail nella quale si informa il lettore di esser oggetto di alcuni provvedimenti giudiziari. In particolare, i reati in questione sono: pedopornografia, pedofilia, cyberpornografia e esibizionismo. Nel corpo delle comunicazione, sono inoltre presenti delle fantomatiche prove di quanto pocanzi menzionato, invitando infine l’utente a mettersi in contatto con l’autorità indicata per venire a capo della faccenda.

La smentita dei Carabinieri

Chiunque in questi giorni avesse ricevuto una mail di questo tipo non è stato oggetto di nessun provvedimento giudiziario bensì di una truffa. È infatti questa l’ultima trovata di alcuni malfattori per estorcere agli utenti in rete dati e contenuti sensibili. La smentita arriva direttamente dai Carabinieri che, nella loro pagina facebook, hanno chiarito quanto accaduto invitando caldamente a non aprire alcun allegato o link e soprattutto, a non comunicare alcun dato personale.