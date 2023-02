Non hanno sue notizie da giorni e chiamano la polizia: anziana trovata morta in casa

Un macabro rinvenimento quello effettuato nella tarda mattinata di oggi dalla polizia. Una donna di 75 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione. A far scattare l’allarme i vicini che non avevano sue notizie da diversi giorni. Una volta giunti sul posto le forze dell’ordine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, peraltro avvenuto diversi giorni prima. Nessun segno di effrazione né sulla porta di ingresso né sulle finestre, il decesso della donna sembrerebbe dunque essere imputabile a cause naturali. Tuttavia, ciò che appare certo è che purtroppo ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di una persona anziana che muore sola all’interno della propria abitazione. Di seguito i dettagli sul triste rinvenimento.

L’allarme dei vicini e il ritrovamento della 75enne

I fatti sono avvenuti questa mattina ad Acilia e precisamente in via Gerolamo Masini. Qui, intorno alle 12, gli agenti del Reparto Volanti e il personale di Ostia Lido sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte dei vicini di casa che non avendo più notizie dell’anziana hanno fatto scattare l’allarme. Una volta giunti sul posto e varcata la soglia dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna in avanzato stato di decomposizione. La vittima è un anziana di 75 anni, pensionata.

La causa del decesso

Secondo la prima ricostruzione, il decesso sarebbe da imputare a cause naturali. Infatti, la porta dell’appartamento è stata trovata chiusa dall’interno e non ci sono segni di effrazione sulla finestre. La donna è dunque deceduta sola all’interno del proprio appartamento e solo in un secondo momento, quando ormai era troppo tardi, si è preso coscienza di quanto accadutole. Purtroppo tali episodi non rappresentano dei casi isolati, anzi testimoniano come il fenomeno della solitudine che investe le persone anziane sia radicato e, soprattutto, pericoloso.