Non si dorme più a Castel di Leva, mistero attorno all’antifurto che sveglia i residenti in piena notte

Il sonno è un momento che dovrebbe essere sempre rispettato, come ben sanno i residenti di Castel di Leva. Ormai da diversi giorni, le dormite di diversi residenti sarebbero infrante da un fastidioso disagio. Secondo numerose testimonianze, un allarme partirebbe tutte le notti, non dando pace ad alcuni cittadini che vivono nei pressi del sistema elettronico. Una situazione che, al momento, non sembra essersi risolta nonostante l’interessamento di alcuni abitanti del quartiere.

L’allarme che non fa più dormire i residenti di Castel di Leva

Secondo i racconti dei residenti, tutto sembrerebbe provenire da un’automobile parcheggiata su via Antonio Zanoni, strada a pochi passi da via di Castel di Leva. I disagi si ripeterebbero puntualmente nelle ore notturne, con l’antifurto che scatterebbe in piena notte. Non una singola sirena, ma una situazione che, a detta dei cittadini, si ripeterebbe con allarmi che scattano con la media di ogni 5 minuti e soprattutto per tutta la durata della notte.

Caccia all’automobile fastidiosa nel quadrante del IX Municipio di Roma Capitale

Tra i residenti di Castel di Leva, e in primis nella zona di via Antonio Zanoni, è partita una caccia all’automobile fastidiosa. Al momento non sarebbe chiaro quale veicolo veda un problema nell’antifurto, ma sembra come la situazione non sia al corrente del legittimo proprietario. Questo disinteresse verso il problema, da parte dei proprietari del veicolo, non viene visto bene da una piccola parte della cittadinanza. Qualcuno, nelle ultime ore, vedendo la prestanza del disagio nella zona, avrebbe ipotizzato come l’antifurto sia fatto partire apposta per creare disagi nella zona. Una sorta di ripicca probabilmente tra residenti in litigio, che però sta creando un grosso problema per una fetta della comunità cittadina. Al momento, sugli episodi sarebbero arrivate anche segnalazioni alla Polizia Locale di Roma Capitale, coi residenti che si augurano come un loro intervento possa risolvere la problematica.