Roma, notte folle in zona Tuscolana: incendiati cassonetti, danneggiate vetrine delle banche | “Ipotesi raid anarchici”

Vandali in azione nella notte a Roma, pesante il bilancio dei danni. Incendiati cassonetti e bruciata un’auto. Colpite anche le vetrate di alcune banche e gli sportelli ATM di un ufficio postale. Si segue la pista di un raid riconducibile a movimenti anarchici. La ricostruzione.

Notte di pura follia a Roma nel quadrante della Tuscolana teatro di un raid riconducibile – secondo le prime ipotesi – alla sfera dei movimenti anarchici. Scritte, cassonetti incendiati, vetrate danneggiate, questo il bilancio degli atti vandalici. Sul posto, dalle 4.00 circa, sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato unitamente ai Vigili del Fuoco. Ingente il bilancio dei danni.

Vandali in azione sulla Tuscolana nella notte

Secondo le prime informazioni disponibili ad andare a fuoco sarebbero stati almeno tre cassonetti della spazzatura, posizionati al centro della carreggiata e dati alle fiamme. Il rogo avrebbe poi coinvolto un’ulteriore campana di vetro e un’auto, quest’ultima finita completamente carbonizzata. L’intervento, spiegano fonti della Questura, ha riguardato Viale Giulio Agricola e altre vie limitrofe sempre in zona Tuscolana.

Dopodiché, in attesa di ulteriori aggiornamenti, sono state danneggiate anche tre vetrate di altrettante banche della zona, unitamente agli sportelli ATM dell’Ufficio Postale situato al civico 114 di Via Lucio Papirio. Sempre nell’area sarebbero state rinvenute scritte riconducibili alla sfera anarchica, ma si attendono in merito ulteriori riscontri. Tanti i residenti svegliati dalle sirene e dai rumori provenienti dalla strada.

Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina