Nuovo Salario, cinghiale attraversa il viadotto all’improvviso e taglia la strada alle auto: investito e ucciso

Momenti di paura questa sera poco dopo le ore 20:00 a Roma in zona Nuovo Salario, dove un giovane cinghiale ha improvvisamente attraversato la strada all’altezza del Viadotto dei Presidenti, proprio mentre le auto sfrecciavano nell’ora di punta. L’animale si è buttato sulla carreggiata e, probabilmente abbagliato dai fari, è rimasto in mezzo alla strada, non rendendosi conto del pericolo.

Cinghiale investito al Nuovo Salario

Allo stesso modo, forse a causa della mancata sicurezza stradale più volte segnalata per quel tratto, un automobilista non ha visto il cinghiale e lo ha preso in pieno, uccidendolo sul colpo. Tanta la paura per la persona alla guida dell’auto, che si è ritrovata il cinghiale sulla carreggiata senza riuscire ad evitarlo. La vettura ha riportato numerosi danni.

I residenti, a fronte di quanto accaduto, puntano nuovamente il dito sulla sicurezza stradale sia del viadotto che dell’intera zona Porta di Roma, dove questi investimenti sono ormai frequenti.

Attenzione: immagini forti