Occupano una casa cantoniera: il Comune li sgombera e gli offre un’altra sistemazione

È stato sgomberato questa mattina dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma, diretti dalla Dott.ssa Bellenzier, un immobile in via della Tenuta del Cavaliere, in località Case Rosse. Un immobile che, in realtà, è di proprietà del Comune di Roma.

Cosa è stato sgomberato a Case Rosse

Si tratta di una ex casa cantoniera di due piani, occupata abusivamente da tre persone. A loro, però, il Comune ha offerto assistenza alloggiativa perché sul posto era presente anche la Sala Operativa Sociale. Ma non solo.

Nel corso dell’intervento per la riacquisizione della proprietà, sono stati presi in carico dai veterinari 3 cani, che in attesa di una nuova collocazione ora saranno accuditi e custoditi presso il canile comunale della Muratella.