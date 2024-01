Oggi lo sciopero dei mezzi a Roma: Metro, tram, bus, la situazione in tempo reale

Ennesima giornata di sciopero oggi a Roma. Da pochi minuti è iniziata la mobilitazione sindacale con disagi per viaggiatori e pendolari che si protrarranno per le prossime ore (ad eccezione delle consuete fasce di garanzia). Nella Capitale sono a rischio i collegamenti gestiti da Atac, Roma TPL, ATI Autoservizi e Troiani. Al livello Regionale lo sciopero interessa anche il Cotral.

Giorno “nero” quello di oggi a Roma per quanto riguarda il trasporto pubblico. In corso lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati Adl, Sgb, Cub Trasporti, Orsa, Cobas e Usb. Già nella notte appena trascorsa non è stato garantito il servizio delle linee notturne (le “N”,ndr) e lo stesso scenario – ad eccezione di un groppo di collegamenti diurni ma che effettuano il servizio anche dopo la mezzanotte* – si ripresenterà stanotte, tra mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio. La parte consistente della mobilitazione è però iniziata proprio in questi minuti.

Sciopero Roma mercoledì 24 gennaio: gli orari

Ricordiamo intanto gli orari dello sciopero di oggi come vi avevamo anticipato in questo articolo. Considerando le fasce di tutela, il servizio sarà regolare soltanto dall’inizio delle corse diurne e fino alle 8,30 (dunque come detto fino a poco fa) e poi dalle ore 17.00 alle 20.00.

Per tutto il resto della giornata muoversi con il trasporto pubblico sarà più difficile dato che ad essere interessato è l’intero comparto del TPL. Bus, Metro, tram ma anche treni (la Termini-Centocelle), non saranno pertanto garantiti. Lo stesso per quanto riguarda Cotral. Regolare invece il servizio di Trenitalia.

Atac

Vediamo come è articolato lo sciopero per ciò che riguarda i collegamenti gestiti da Atac:

GARANTITE le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59

NON GARANTITO il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 16.59 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

NON GARANTITE le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

Notte tra il 24 e il 25 gennaio

GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

NON GARANTITE dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

Qui la situazione in tempo reale con gli aggiornamenti di Atac

Cotral

Questi gli orari comunicati invece da Cotral per quanto riguarda lo sciopero di oggi:

Da inizio servizio alle 08:29 → Servizio regolare.

Dalle 08:30 alle 16:59 → Sciopero (possibili soppressioni di bus e treni).

Dalle 17:00 alle 19:59 → Servizio regolare.

Dalle 20:00 a fine servizio → Sciopero (possibili soppressioni di bus e treni)ù

Purtroppo, spiega l’azienda che gestisce il trasporto al livello Regionale, non è possibile prevedere in anticipo quale sarà la misura dell’adesione alla protesta da parte dei lavoratori, quindi non si conoscono quali corse verranno soppresse. Per gli utenti è a disposizione la funzione Tempo Reale dell’App dedicata (sezione Fermate per i bus e Treni per le ferrovie).

*Si tratta dei collegamenti 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916, 980.