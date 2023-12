Oggi lo sciopero dei trasporti a Roma: orari e fasce di garanzia, la situazione

Disagi oggi, 15 dicembre, per chi deve viaggiare con i mezzi pubblici, visto lo sciopero del trasporto pubblico locale che coinvolge anche Roma, proclamato da Sgb, Cub, Cobas, Adl, Ubs lavoro privato e Orsa. A registrare difficoltà dalle 9 alle 13 di oggi, potrebbero essere coloro che si servono delle linee Atac, Cotral e Roma Tpl. Anche se al momento risultano chiuse metro A e C, mentre la linea B viaggia regolarmente.

Servizi non previsti nelle 4 ore di sciopero

Durante le quattro ore di sciopero nelle stazioni della rete metroferrovia aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, oltre a biglietterie, mentre i parcheggi di interscambio resteranno aperti. Mentre sarà possibile servirsi delle biglietterie online.

Le motivazioni della protesta

La protesta nasce per vari motivazioni e tra le altre per USB: il libero esercizio di sciopero mei servizi pubblici essenziali, il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello dei neoassunti, la sicurezza dei lavoratori e del servizio, il salario minimo per legge a 10 euro l’ora, il blocco delle spese militari e dell’invio di Armi in Ucraina. Covas, Adl, Sgb e Cub Trasporti rivendicano: un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, blocco delle privatizzazioni e delle gare d’appalto per il Tpl.

Fasce di garanzia

Il servizio è garantito sull’intera linea entro le 8.59 e dopo le 12.59. È così che quello che doveva essere uno sciopero di 24 ore, su disposizione del Ministro Salvini è stato ridotto a quattro ore per evirare di bloccare il Paese il penultimo venerdì prima di Natale. “Non si possono lasciare a piedi 20 milioni di lavoratori” ha ribadito il Vicepremier firmando l’ordinanza con la quale la protesta è stata ridotta a 4 ore.