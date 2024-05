Omicidio a Roma: uomo ucciso a coltellate a Termini

Omicidio a Roma, ucciso un uomo alla stazione Roma Termini. E’ successo nella notte: la vittima aveva 41 anni, fermato il presunto assassino.

Ci sarebbe stata una lite dietro l’omicidio avvenuto nella notte appena trascorsa nei pressi della stazione Roma Termini. A perdere la vita è stato un 41 anni, ferito a morte con un’arma da taglio in Piazza dei Cinquecento. Fatale per lui è stato un colpo ricevuto al torace.

Omicidio a Roma: cosa sappiamo al momento

Sul posto, subito dopo le segnalazioni al 112, sono giunte le Volanti della Polizia di Stato unitamente ai sanitari del 118. Purtroppo però per il 41enne (un cittadino di nazionalità somala, ndr) non c’era già più nulla da fare. Subito dopo sono iniziate le ricerche dell’aggressore e, in tal senso, è stata fermata nelle vicinanze una persona.

Si tratta di un uomo le cui generalità non sono ancora note, rintracciato in un bar situato in Via Cernaia. Da chiarire il suo coinvolgimento nei fatti: la sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona con l’obiettivo di ricavare elementi utili per identificare l’omicida.