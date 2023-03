Omicidio Desirée Mariottini: Giampiero Mughini denunciato dalla famiglia della giovane

Omicidio Desirée Mariottini. Prevista per oggi, martedì 7 marzo, l’udienza per una denuncia da parte dei familiari della vittima a carico del noto scrittore e giornalista Giampiero Mughini. Ricordiamo che quest’ultimo è stato denunciato dalla famiglia della giovane – drogata, abusata ed uccisa a Roma, nel quartiere San Lorenzo, il 19 ottobre del 2018 – per alcune sue frasi ritenute irricevibili ed offensive. Una nuova ferita si è dunque aperta per la famiglia segnando anche l’inizio di un nuova capitolo di questa dolorosa vicenda.

Morte Desirée Mariottini, in appello chiesta la conferma delle condanne per i 4 imputati

Le parole di Mughini sull’omicidio di Desirée Mariottini

Per comprendere le motivazioni alla base dell’udienza che oggi vede coinvolto il noto giornalista e scrittore, è necessario fare un passo indietro. Erano passati circa dieci giorni dal ritrovamento del corpo straziato della giovane Desirée ed ospite a Domenica In, al termine di un servizio sulla vicenda ecco cosa disse Mughini: ‘Questo ritratto nel corrisponde al vero. Questa ragazzina non era una principessa’. Lasciando, inoltre, quasi intendere che la ragazza fosse, in un certo senso predestinata a fare quella fine: ‘Veniva da una famiglia straordinariamente debole di uno che vendeva la droga e da una madre inesistente’. Ed ancora: ‘Era predestinata perché con una vita così e una famiglia così difficilmente avrebbe potuto fare una fine diversa’.

La reazione della famiglia

Parole dure, che hanno ferito la famiglia di Desirée la quale definì le dichiarazioni del giornalista dure, irricevibili. Ora, quelle stesse dichiarazioni hanno aperto l’ennesima ferita nei familiari della giovane, una ferita che forse ancora non si è rimarginata del tutto, oltre ad infangare la memoria di una ragazzina brutalmente seviziata ed uccisa. L’udienza di oggi apre quindi un nuovo capitolo di questa dolorosa vicenda che vede come protagonista il rinvio a giudizio del giornalista e scrittore Giampiero Mughini.