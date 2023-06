Omicidio di Primavalle, amici di Michelle furiosi: ‘Il killer è un uomo morto’

Roma è ancora sotto choc, dopo che ieri è stato trovato il corpo senza vita di Michelle Causo in un carrello della spesa, dentro un sacco nero per i rifiuti. Un fatto di cronaca che ha travolto non solo Primavalle, dove è avvenuto il macabro ritrovamento, ma tutta la città che segue con stupore e rabbia l’evoluzione delle indagini che hanno portato già all’arresto di un 17enne nato nella capitale, ma originario dello Sry Lanka, dopo ore di interrogatorio.

La rabbia degli amici della 17enne barbaramente uccisa

Ma a essere furiosi sono gli amici di Michelle che ripetono a Il Messaggero: ‘è un uomo morto’. Non riescono e non vogliono probabilmente trattenere i sentimenti dai quali sono stati travolti nello scoprire che la loro amica, solo 17enne, è stata uccisa barbaramente. ‘Il killer non avrà vita facile in galera – dicono ancora -. E comunque quando uscirà è un uomo morto’.

Le indagini nell’appartamento teatro dell’omicidio

Le attività degli investigatori sono concentrati nell’appartamento di via Dusmet, dove il 17enne vive con la mamma e dove si sarebbe consumato l’omicidio della ragazza, forse dopo una colluttazione, visto che la casa era a soqquadro. Un’abitazione che, secondo le testimonianze, Michelle frequentava abitualmente, fino a quando ieri non è stata aggredita e massacrata. Ma da chi conosceva i due ragazzi gli investigatori stanno cercando di capire il movente che può aver spinto il ragazzo a uccidere la 17enne. I familiari e gli amici di entrambi stanno aiutando gli inquirenti a ricostruire le ultime ore di vita di Michelle, mentre è stato sentito anche un altro testimone che ha visto quel sacco nero nel quale si trovava la giovane, nel momento in cui, però, la Polizia era già intervenuta e aveva circoscritto la zona con un gazebo per impedire che lo spettacolo fosse visibile agli occhi dei curiosi