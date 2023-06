Orrore a Roma: 16enne trovata morta in un sacco della spazzatura

Shock a Roma, dove nel primo pomeriggio di oggi, 28 giugno, il corpo senza vita di una giovane donna è stato trovato in via Stefano Borgia, in zona Torrevecchia. all’altezza del civico 22.

La terribile scoperta è stata fatta da alcuni passanti, che hanno notato qualcosa di strano. Un sacco della spazzatura, dentro un carrello della spesa, dal quale si intravedeva il corpo di una donna dalla corporatura esile, e del sangue che fuoriusciva.

L’allarme: donna morta in un carrello della spesa

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto si sono recate diverse volanti della polizia di stato e la polizia scientifica. Si sta cercando di capire chi possa essere la vittima e chi possa aver compiuto quello che appare essere un efferato delitto. La donna, da quanto risulta, sembra essere stata accoltellata. La strada è stata chiusa dalla polizia per poter effettuare i rilievi da parte della polizia scientifica.

Chi è la vittima

La vittima è stata identificata: si tratta di una ragazza giovanissima, di appena sedici anni. La ragazza, romana, si chiama Michelle Maria Causo. Da quanto emerge, sarebbe stato fermato un ragazzo, suo coetaneo, sospettato di essere l’autore del delitto. Gli agenti della squadra Mobile lo hanno portato presso gli uffici del Commissariato Primavalle per interrogarlo.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la minorenne sia stata uccisa nell’abitazione del ragazzo, in via Giuseppe Benedetto Dusmet. Lì il 16enne vivrebbe con la madre. Gli investigatori hanno trovato, nell’androne del palazzo, delle tracce di sangue. E proprio grazie alle segnalazioni arrivate dai vicini di casa, che hanno visto il ragazzo allontanarsi con un carrello che perdeva sangue, che le forze dell’ordine sono arrivate subito del posto, riuscendo a risalire al giovane. Non si conoscono ancora i dettagli della relazione tra i due, né il motivo dell’efferato e crudele delitto. Il carrello con la ragazza è stato trovato vicino ai secchioni, in via Stefano Borgia, a poca distanza da via Dusmet.