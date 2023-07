Omicidio a Roma, violenta lite tra clochard: «Devi morire!», lo colpisce e lo lascia agonizzante a terra

Una violenza efferata e brutale quella consumatasi la scorsa estate a Roma. Ora, la Polizia di Stato, lavorando in stretto coordinamento con la Procura di piazzale Clodio, ha risolto il caso di omicidio in questione. Data poi esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip, nei confronti di un uomo di origini polacche gravemente indiziato di omicidio.

La lite per futili motivi, la violenta aggressione e le indagini

Ma facciamo un passo indietro. L’estate scorsa, un’ambulanza del 118, ha soccorso un uomo in piazza dei Tribuni privo di conoscenza e con una vistosa ferita alla testa. L’uomo, dopo alcuni giorni, è deceduto. Le indagini, iniziate fin dal subito, sono state condotte dagli investigatori del commissariato Tuscolano. Grazie ad alcune telecamere presenti nella zona, ad una serie di testimonianze ed alla conoscenza del territorio, i poliziotti hanno ricostruito l’accaduto: durante una lite per futili motivi tra l’indagato e la vittima, entrambi risultati senza una fissa dimora, il 38enne ha fatto sbattere più volte la testa alla vittima contro lo spigolo di una box in metallo.

La misura cautelare

La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma l’emissione di una misura cautelare per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato a carico del 38enne. Dopo una lunga serie di accertamenti gli stessi poliziotti del commissariato Tuscolano hanno rintracciato l’uomo e, al termine delle verifiche di rito, lo hanno accompagnato in carcere a disposizione della Magistratura.

La lite finita a coltellate

Purtroppo, non è la prima volta che una lite finisce nel sangue. Lo scorso primo luglio infatti due uomini sono stati protagonisti dell’ennesimo, violento diverbio. Diverbio che è culminato con delle coltellate. Ad avere la peggio un 39enne colpito alla gamba e all’addome che è poi stato condotto in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. L’aggressore invece – 37enne marocchino – è poi scappato. La sua fuga, tuttavia, è stata breve in quanto poco dopo gli agenti della polizia lo hanno acciuffato in una strada limitrofa ed ora è accusato di tentato omicidio.