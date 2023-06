Ondata di arresti per spaccio a Roma: controlli a tappeto dei carabinieri, in manette 14 persone

Roma. Senza sosta i controlli antidroga dei carabinieri. A finire in manette in diverse circostanze, e in altrettanti diversificati quartieri della città, 14 persone, tutte gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tante le verifiche effettuate dai militari, di seguito il dettaglio delle operazioni.

Nel corso di alcune attività antidroga nelle piazze di spaccio di via dell’Archeologia e di P.F. Quaglia, i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno arrestato 3 uomini e una donna di 20, 32, 36 anni e 48 anni, tutti nullafacenti e già noti alle forze dell’ordine. Complessivamente i militari hanno sequestrato 63 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 28 grammi e 13 dosi di hashish del peso di circa 14, della somma contante di 1255 euro. Identificati due acquirenti e segnalati all’ Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori.

Gli arresti a Monte Sacro

Invece, ieri pomeriggio nei pressi di un parcheggio di un hotel, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno notato un uomo prelevare un involucro da un’auto parcheggiata, in stato di abbandono, e consegnarlo ad un altro soggetto che si trovava a bordo di un auto per poi allontanarsi. Subito dopo, i militari hanno arrestato entrambi, recuperando l’involucro con all’interno 52 dosi di cocaina del peso di circa 54 grammi, altre 72 dosi di cocaina del peso di circa 65 grammi e della somma contante di 1300 euro nonché materiale vario per il confezionamento. Ancora, in via Monte Soprano, nel corso di un controllo alla circolazione stradale i Carabinieri della Stazione Città Giardino hanno arrestato un cittadino del Marocco di 24 anni, trovato in possesso di 54 grammi e della somma contante di 1080 euro e di una pistola a salve, artigianalmente modificata per farla sembrare una reale.

I controlli in zona Cassia

I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato due romani di 30 e 33 anni, entrambi già noti, in due distinte attività antidroga. Il 30enne a seguito di un controllo, mentre era alla guida di un veicolo, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina del peso di circa 13 grammi e della somma contante di 810 euro. Il secondo, sempre a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina del peso di circa 5 grammi, della somma di 20 euro in contanti nonché di materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Quartiere Eur e Flaminio

Nel transitare nella piazza Guglielmo Marconi, i Carabinieri della Stazione Roma EUR hanno notato un giovane disfarsi di un involucro e poi allontanarsi repentinamente. Dopo averlo raggiunto e recuperato l’involucro, i militari hanno rinvenuto al suo interno 12 dosi di cocaina del peso di circa 4 grammi, 8 dosi di MDMA del peso di 1.4 grammi, 17 dosi di Ketamina di 6 grammi e della somma contante di 70 euro. Il giovane romano di 22 anni è stato arrestato. Infine e sempre nel corso di alcuni controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione di Roma Flaminia hanno arrestato due giovani romani di 20 anni, entrambi già con precedenti specifici, che sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di diverse tipologie di sostanza stupefacente, 53 grammi di marijuana, 9 di cocaina, 14 di hashish, di un bilancino di precisione e della somma contante di 700 euro.