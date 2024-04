Orari metro Roma 25 aprile 2024: a che ora chiude? | Info utili

A che ora chiude la metropolitana a Roma il 25 aprile? Trattandosi di una giornata di festa solitamente anche il trasporto pubblico locale nella Capitale subisce modifiche e variazioni. Quest’anno i festeggiamenti per la Liberazione capitano di giovedì, dunque in un giorno infrasettimanale: quali sono dunque gli orari che osserveranno le linee A, B e C? Scopriamolo con questo articolo.

25 aprile, Festa della Liberazione dal nazi-fascismo. A Roma saranno davvero tanti i turisti attesi soprattutto per via del lungo ponte fino alla domenica. Tra chi sceglierà di venire in città per partecipare alle varie manifestazioni organizzate o anche semplicemente per una passeggiata in uno dei tanti parchi, la Capitale si riempirà di persone e turisti. Per questo è importante vedere se e quali modifiche ci saranno al trasporto pubblico locale, fondamentale per spostarsi tra una zona e l’altra.

Gli orari della metro a Roma per il 25 aprile

Di solito, come accennato in apertura, nelle giornate di festa la Metro a Roma segue degli appositi orari straordinari predisposti ad hoc, a prescindere dal giorno della settimana in cui capita. Che dire allora di giovedì 25 aprile 2024? Come tutte le “date in rosso” anche in questo caso ci saranno corse prolungate – rispetto ai normali infrasettimanali – ma è opportuno sottolineare che non saranno adottati da tutte le linee metro nello stesso modo.

Nel sito ufficiale Atac, ad ogni modo, sono stati pubblicati gli orari completi della metropolitana previsti per la giornata di festa in calendario ormai tra pochi giorni. In particolare ecco nel dettaglio quelli della linea A (che si fermerà prima delle altre come del resto sta avvenendo già in questi giorni), della B (e della B1 chiaramente), e della C considerando l’orario previsto per la prima e per l’ultima corsa.

Metro A chiusa ad aprile dalle ore 21: quando subentrerà lo stop (ilcorrieredellacitta.com)

A che ora chiude la metro A il 25 aprile

Partenze da Anagnina: prima corsa 5.30 – ultima corsa 20.58

Partenze da Battistini: prima corsa 5.30 – ultima corsa 21.00

A che ora chiude la metro B il 25 aprile

Partenze da Laurentina: prima corsa 5.30 – ultima corsa 23.30

Partenze da Rebibbia: prima corsa 5.30 – ultima corsa 23.27

Orari metro B1

Partenze da Laurentina: prima corsa 5.33 – ultima corsa 23.27

Partenze da Jonio: prima corsa 5.33 – ultima corsa 23.30

Orari metro C Festa della Liberazione

Partenze da Montecompatri-Pantano: prima corsa 5.30 – ultima corsa 23.30

Partenze da San Giovanni: prima corsa 5.30 – ultima corsa 23.30

Metro C a Roma, slitta l’apertura delle due nuove stazioni: “Non saranno pronte per inizio Giubileo” (ilcorrieredellacitta.com)