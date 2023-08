Ornella Muti, viaggio aereo da incubo per l’attrice: bagaglio perso e depredato

Ornella Muti al centro di un misfatto: l’attrice si è vista rubare il bagaglio dopo un volo in Sardegna. Smarriti abiti da 8.000 euro.

Ornella Muti, non c’è pace per l’attrice che – in tutti i suoi anni di carriera – una scena del genere non l’aveva mai vissuta. Cagliari, la donna si trova in Sardegna per partecipare una premiazione. Invece di ricevere gli onori di casa, suo malgrado, si è ritrovata con troppi oneri da ottemperare. Il motivo è la mole di denunce che è stata costretta a fare una volta scesa dall’aereo. La donna ha perso il suo bagaglio: o meglio, non l’ha ritrovato.

Ornella Muti derubata: l’epopea del bagaglio

Dopo attenta analisi, è stato rinvenuto ad Amburgo. L’attrice – completamente smarrita – chiama la compagnia aerea per comunicare che sarebbe andata, qualora ce ne fosse stato bisogno, direttamente ad Amburgo per recuperare le valigie. Le fanno notare che non ce ne sarebbe stata la necessità, dato che le avrebbero fatto trovare il bagaglio e gli altri accessori nel posto deputato qualche giorno dopo. Muti, a questo punto più tranquilla, aspetta qualche giorno e riprende quello che apparentemente aveva perso. Poi l’amara sorpresa: sottratti abiti dal valore di 8.000 euro.

La donna racconta la sua epopea al Messaggero: “Il lucchetto era stato spaccato, sicuramente ho imparato la lezione. Da oggi in poi, viaggerò più leggera”. La sua pratica ora è in mano agli organi competenti, in particolare i Carabinieri di Trastevere che cercheranno di sbrogliare questa matassa. Una disavventura da film, ma stavolta – purtroppo per lei – è tutto vero. In passato la stessa cosa è successa anche ad altri vip illustri: in cima alla lista Fedez e Chiara Ferragni, subito dopo Federica Panicucci, Sonia Bruganelli e Gianni Sperti. Cambia la località, ma la beffa resta.