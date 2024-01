Ospedale di Tivoli dissequestrato: dopo l’incendio si lavora per la riapertura

L’ospedale di Tivoli, colpito dalle fiamme lo scorso 8 dicembre, è stato dissequestrato completamente: quanto manca alla riapertura.

L’ospedale di Tivoli vede la luce. La struttura, che è stata colpita da un incendio lo scorso 8 dicembre, può finalmente guardare al futuro in maniera attiva. A dare un segno alla comunità il sostituto procuratore Filippo Guerra, titolare dell’indagine, che dopo alcuni mesi di lavoro e analisi – particolare attenzione sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti nella zona – dichiara dissequestrate tutte le aree della struttura ospedaliera.

Questo significa che presto potrà ricominciare a lavorare: prima che torni a pieno regime ci vorrà tempo. Mesi che verranno impiegati a ristabilire ogni cosa. A partire dalle priorità: servizi, ma quali e soprattutto da cosa ricominciare? Tutti aspetti che si vedranno in queste settimane. Sicuramente la manifestazione dei giorni scorsi deve aver incentivato le operazioni di dissequestro.

Tivoli, l’ospedale colpito da incendio riapre: la situazione dopo il dissequestro

Un segnale importante anche per chi presta servizio in quelle mura perchè si deve comunque cercare di capire per non ricadere negli stessi errori. Quella notte dell’Immacolata Concezione furono evacuate 200 persone, pazienti di ogni genere, 3 decessi accertati e il ritratto di un sistema sanitario al collasso. La struttura oggi non è nel pieno delle proprie funzionalità ma si può già riprendere con i servizi primari.

Il resto verrà dopo, ma l’aver gettato via i sigilli suona come una liberazione per molti che già pensavano al peggio. La Regione Lazio si è detta soddisfatta di come stanno andando le cose: “Staremo comunque vicino a Tivoli e alla sua struttura ospedaliera, deve tornare ad essere un riferimento per la comunità”, ha dichiarato il Presidente Francesco Rocca.

Leggi anche: Assegno di inclusione: “La domanda è stata respinta”, perché e cosa fare

Un nuovo inizio con l’auspicio di lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato e qualche errore di troppo. Intanto fondi per i nuovi macchinari dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Anche questo aspetto sembrerebbe essersi sbloccato dopo un periodo di stallo.