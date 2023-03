Ostia, controlli anti-droga (ma non solo) dei Carabinieri: 6 arresti

Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine al fine di arginare i reati legati al fenomeno dello spaccio di stupefacenti ma e dei reati in genere. Alla luce di ciò, il linea con le direttive emanate dal Ministro dell’Interno, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno effettuato un servizio di controllo ad “alto impatto” nel quartiere di Ostia, in particolare nelle aree delle stazioni ferroviarie. Il risultato dell’attività – a cui hanno partecipato anche i reparti specializzati dell’Arma come il NAS, NIL, il Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, e della Stazione Carabinieri Forestale di Ostia – è di 250 persone identificate di cui 6 arrestate e 2 denunciate a piede libero per vari reati, 62 veicoli controllati e 8 attività commerciali controllate.

Ostia “osservata speciale”: i controlli dei carabinieri

Nel corso di mirati controlli, i Carabinieri hanno arrestato sei persone tutte per reati inerenti agli stupefacenti. Nella fattispecie, un uomo di 56 anni e una donna di 36 anni, romani, sopresi a bordo di un’auto mentre la donna cedeva una dose di cocaina ad un ragazzo, segnalato poi come assuntore. Dalla perquisizione del veicolo e presso la loro abitazione i Carabinieri hanno trovato altri 24,80 grammi di cocaina, già confezionata e divisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

Ancora, un ragazzo di 21 anni, che già si trovava ai domiciliari per altra causa, sospettato di trafficare stupefacenti, è stato arrestato perché nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione è stato trovato in possesso quasi 7 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e vario materiale per il confezionamento, nascosti nel comodino della camera da letto. Ma non finisce qui. Due uomini di 24 e 17 anni, dopo alcuni movimenti sospetti, fermati a bordo di un’auto con varie dosi di cocaina, hashish e marijuana, materiale per la pesatura. Il maggiorenne è stato trattenuto in caserma mentre il minore è stato condotto presso un centro di prima accoglienza; infine, un altro ragazzo di 21 anni, fermato a bordo della sua auto è stato trovato in possesso di varie dosi di hashish e marijuana.

Sotto osservazione anche le attività commerciali

Invece, durante i controlli alle attività commerciali i Carabinieri hanno denunciato il titolare di una ditta edile per il reato di lesioni personali colpose e inosservanza degli obblighi del datore di lavoro in merito a salute e sicurezza del lavoratore. Mentre altre 3 attività commerciali sono state sanzionate amministrativamente per un totale di circa 13.000 euro per varie violazioni amministrative. Infine, 10 ragazzi sorpresi mentre consumavano varie droghe sono stati segnalati al Prefetto come assuntori.