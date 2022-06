Ostia e Fiumicino senza acqua, la comunicazione di Acea per venerdì 17 giugno

Ostia e Fiumicino senz’acqua. Nella comunicazione di Acea to 2 viene reso noto che dalle 22 di venerdì 17 giugno il flusso idrico verrà sospeso a causa di alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi riguarderanno in particolare il comune di Fiumicino nella frazione di Isola Sacra e il Municipio X del comune di Roma.

Ostia e Fiumicino senz’acqua: la comunicazione dell’Acea

La comunicazione della mancanza d’acqua arriva direttamente dalla società Acea che: “Scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua”.

Orari e autobotti

Per quel che concerne specificatamente gli orari, l’interruzione del flusso idrico è prevista a partire dalle ore 22 di domani, venerdì 17 giugno e fino alle 12 di sabato 18 giugno 2022.

In conseguenza agli abbassamenti di pressione e alla mancanza d’acqua e per limitare quanto più possibile i disagi per i cittadini, Acea ha predisposto un rifornimento mediante autobotti. Ecco le strade dove saranno posizionate:

via della Scafa n.186;

viale Traiano n.161

Largo Borsellino — parcheggio;

via Coni Zugna n.173

Le strade interessate a Fiumicino e Ostia

Le strade interessate dai lavori nel Comune di Fiumicino (Frazione Isola Sacra) sono le seguenti:

via della Scafa;

via Re di Puglia;

lungomare della Salute;

via Passo della Sentinella;

via Costa Lunga;

via Candria;

via Col del Rosso;

via Falsarego;

via Monte Cengio;

via dell’Aeroporto di Fiumicino, da via Ostiense e via della Scafa.

Di seguito invece le strade del comune di Roma interessate dall’interruzione idrica:

via Tancredi Chiaraluce, da via di Tor Boacciana fino al civico n.250;

via dei Romagnoli, da via delle Azzorre a SR296 della Scafa;

via Ostiense, da via di Castel Fusano a via della stazione di Ostia Antica;

Si ricorda infine che potranno essere soggette all’interruzione idrica anche zone adiacenti a quelle indicate.