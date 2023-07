Ostia, il bando M5S per gli stabilimenti era valido: ribaltata la sentenza del TAR, gara possibile per 46 lidi

I bandi voluti dall’Amministrazione del Movimento 5 Stelle in merito agli stabilimenti balneari di Ostia sono validi. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso presentato dalla società che si era aggiudicata una delle concessioni (quella del V-Lounge, ndr), ha ribaltato la sentenza del TAR che li aveva ritenuti illegittimi. Una decisione che adesso, inevitabilmente, cambierà di nuovo le carte in tavola sul fronte della ‘gestione del mare’ del X Municipio.

Il caso

Facciamo un passo indietro. Nel 2020 il Movimento 5 Stelle aveva pubblicato la gara per assegnare 46 stabilimenti balneari di Ostia, tra cui il V-Lounge. Ma gli attuali e storici gestori del lido avevano presentato ricorso al TAR vincendolo e in seguito, dopo il passaggio di consegne alla guida del X Municipio, l’attuale giunta PD aveva annullato in autotutela i bandi stessi (era il 2021). Adesso però è tutto da rifare considerando che per il Consiglio di Stato quella gara era valida.

Le motivazioni

Nel documento i Giudici, come riportato da Il Corriere della Sera, sottolineano che per essere valida la gara, e dunque per mettere a bando le concessioni, necessitava soltanto del PUA (piano utilizzazione arenili) Regionale, “anche se per una sola stagione (o meno) nelle more dell’approvazione del piano comunale e in casi eccezionali”. Una condizione che, per l’appunto, si era verificata. Ma non per il TAR che, viceversa, accogliendo il precedente ricorso, aveva evidenziato che “l’adozione del Piano comunale di utilizzazione degli arenili costituisse un presupposto indispensabile per l’avvio della procedura”. Così però, evidentemente, non era.

Bando concessioni a Ostia, cosa succederà adesso

Ma cosa accadrà adesso? Stando alla situazione attuale adesso la nuova società dovrebbe, teoricamente, subentrare nella gestione dello stabilimento ma tutto, visto che la stagione è già iniziata, potrebbe essere rimandato ai prossimi mesi. Ma il caso rappresenta comunque una notizia importante perché ora anche le altre 45 concessioni potrebbero finire a gara prima del 1 gennaio 2024.