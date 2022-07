Ostia, incendio a ridosso delle palazzine: paura per i condomini (FOTO)

Attimi concitati per i Vigil del Fuoco che continuano a lavorare senza sosta. Dopo vasto incendio di rifiuti che si è verificato oggi sulla Tangenziale Olimpica, l’ennesimo rogo non si è fatto — purtroppo — attendere. Le fiamme questa volta hanno minacciato alcune palazzine.

Fiamme a ridosso di un condominio: la situazione

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato effettuato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30. Siamo ad Ostia, n via della Martinica e precisamente all’incrocio con via della Tortuga. Qui un rogo di sterpaglie si è sviluppato dietro alcuni condomini destando preoccupazione per le abitazioni. A scopo precauzionale le famiglie presenti sono state allertate.

I soccorsi

Tanta la paura ma fortunatamente al momento il rogo sembra essere sotto controllo. Per mettere in sicurezza la zona e domare le fiamme, sul posto è presente una squadra dei Vigili del Fuoco e un’autobotte.

Credit Foto: Eugenio Landi— Ostia Informa