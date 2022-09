Ostia, maxi blitz dei Carabinieri all’ex colonia Vittorio Emanuele: ecco cosa sta succedendo (FOTO)

E’ iniziata ieri sera un’importante operazione dei Carabinieri all’interno dell’ex colonia Vittorio Emanuele che sta proseguendo anche stamattina. Diverse le pattuglie che ormai da ore presidiano lo stabile anche se al momento non si conoscono molti dettagli in merito. Sul blitz infatti vige il massimo riserbo da parte dell’Arma. I controlli, mentre scriviamo, sono tuttora in corso come detto.

Cosa sta succedendo all’ex Colonia Vittorio Emanuele a Ostia

Stando a quanto raccolto dalla nostra Redazione i Militari sarebbero giunti in zona con numerose pattuglie. Una volta all’interno dello stabile avrebbero proceduto all’identificazione dei presenti e al controllo dei locali. Non è chiaro ad ora quali siano però le risultanze di tali verifiche.

La storia

Lo stabile, come è noto, è occupato ormai da tempo da ‘abusivi’ e l’ex colonia è diventata di fatto un ricettacolo di illegalità e degrado. Non a caso cittadini, associazioni e comitati ne chiedono lo sgombero per mettere fine a quanto avviene nell’area sul Lungomare Paolo Toscanelli; uno spazio, come raccontato più volte, finito per diventare anche una nuova piazza di spaccio per il litorale romano, creando non pochi problemi nel quartiere che fa riferimento a Repubbliche Marinare.