Paura a Ostia, si ubriaca e apre la bombola del gas, palazzina rischia di esplodere: “Poteva fare una strage”

Paura a Ostia l’altro ieri quando un uomo, in stato di ebrezza, ha aperto la bombola del gas che aveva in casa – sembrerebbe – per togliersi la vita. I vicini però si sono accorti del forte odore di gas proveniente dall’abitazione, situata in Via Domenico Baffigo, ed hanno subito allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri unitamente ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad evacuare lo stabile. All’interno dell’appartamento la scoperta: l’uomo, sulla cinquantina, era disteso sul letto, privo di sensi, con la bombola del gas aperta a fianco.

Tentato suicidio a Ostia giovedì 8 giugno 2023

Stando a quanto ricostruito l’autore del folle gesto avrebbe provato a togliersi la vita. L’uomo, in evidente stato di ebrezza, ha aperto la bombola del gas e si è sdraiato sul letto. E i Carabinieri lo hanno trovato lì, disteso e privo di sensi, mentre nella casa – altro particolare che forse ha contribuito ad evitare conseguenze decisamente peggiori – le finestre erano rimaste aperte. Soccorso, il 50enne è stato ricoverato in Ospedale al Grassi in codice rosso.

“Perché avete chiamato il 112?”

Ma la vicenda non finisce qui. Sì perché l’aspirante suicida (o presunto tale) in serata è uscito dall’Ospedale e si è ripresentato nel condominio. Qui è scoppiata un’accesa lite con i residenti con l’uomo che li ha accusati di essersi immischiati in fatti che, a suo dire, non li riguardavano. Da quanto appreso dalla nostra Redazione i condomini, a quel punto, si sono recati immediatamente in Commissariato ed hanno sporto denuncia contro l’uomo.

I precedenti

Andando più a fondo infatti e approfondendo l’accaduto gli investigatori hanno ricostruito infatti il quadro che, a quanto pare, andrebbe oltre il semplice – si fa per dire – tentativo di suicidio (leggi qui tutti gli aggiornamenti sul caso). Sì perché i rapporti del palazzo con la persona in questione sarebbero tutt’altro che idilliaci dato che il 50enne, con svariati precedenti tra cui quelli per maltrattamenti in famiglia, non era nuovo a questi gesti. Non a caso, si apprende, in un’altra occasione aveva minacciato di far saltare in aria lo stabile prendendosela con l’ex moglie. Insomma, precedenti poco rassicuranti che hanno spinto i residenti a denunciare tutto alla Polizia.