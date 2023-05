Pamela Mastropietro, il padre trovato morto a Roma. La mamma: “Un grande abbraccio angeli”

Roma. È stato trovato senza vita questa mattina dalla polizia il corpo Stefano Mastropietro, papà della giovane Pamela, la ragazza romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata dopo esser stata violentata a fine gennaio del 2018. Stando alle prime informazioni, a risultare fatale per l’uomo un malore. Disposta dal pubblico ministero l’autopsia al fine di accertare con precisione le cause del decesso.

Il rinvenimento del corpo di Stefano Mastropietro

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 10. Siamo in zona Romanina e precisamente in via Niobe quando i poliziotti con l’ausilio del 118 sono entrati nell’abitazione dell’uomo e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A far scattare l’allarme sono stati i familiari che non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo ormai da diversi giorni hanno pensato bene di allertare la polizia. Poi la triste scoperta. Ora, stando a quanto si apprende, fatale per l’uomo un malore. Il decesso sarebbe, dunque, da imputare a cause naturali. Nessun segno di violenza sul corpo, la cui salma è stata poi affidata a un necroscopo.

L’autopsia

Il rinvenimento del corpo senza vita di Stefano Mastropietro è stato effettuato dagli agenti questa mattina ma l’uomo era deceduto da diversi giorni. Come detto, sulla bade delle prime informazioni in merito a risultare fatale per Mastropietro un malore. Tuttavia e al fine di fugare ogni dubbio, è stato disposto dal pubblico ministero l’esame autoptico.

Il messaggio della mamma di Pamela

A seguito dei fatti immediato il messaggio su Facebook dell’ex moglie di Mastropietro e mamma di Pamela, Alessandra Vernia: “Almeno tu ora puoi riabbracciarla!!! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tua braccia!!!” Tanti i messaggi di solidarietà e condoglianze che si sono poi avvicendati sotto al post della donna.