Paola Gassman, muore a 78 anni dopo una lunga malattia

È morta Paola Gassman, l’attrice aveva 78 anni ed era malata da tempo. Figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci, ha dedicato la sua vita al teatro. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il compagno Ugo Pagliai, insieme ai figli Simona e Tommaso, insieme ai fratellastri Alessandro, Jacopo e Vittoria.

Ha studiato all’Accademia d’arte drammatica ‘Silvio D’amico’ dove s’è diplomata nel 1968. A seguire ha incentrato la sua carriera professionale quasi solo ed esclusivamente al teatro, tranne piccole apparizioni in televisione.

Il suo impegno in teatro

Ha esordito in teatro con la compagnia di Luca Ronconi e ha poi proseguito con spettacoli diretti da Lina Wertmuller. La Gassman è poi entrata a far parte della compagnia teatrale Brignone -Pagliai e a seguire nacque il sodalizio Pagliai-Gassman grazie al quale Paola Gassman si rese protagonista di grandi rappresentazioni, portando in scena soprattutto grandi classici di Pirandello, Svevo e Shakespeare.

L’amore per la poesia

Non solo teatro, però, perché la Gassman è stata impegnata anche nel componimento di poesie. Una passione che ha portato avanti, anche in questo caso fianco a fianco con il suo compagno di vita Ugo Pagliai.