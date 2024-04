Papà e figlio rapinati a Roma: portati via gioielli in oro, cellulare e portafogli | “Sono spuntati dal nulla”

Momenti di paura ieri sera per un papà e suo figlio, minacciati e rapinati mentre si trovavano a bordo della loro auto, fermi in un parcheggio a Roma. Ad aggredirli, secondo il racconto fornito, due stranieri che sono fuggiti via con un ingente bottino. Indaga la Polizia.

Minacciati, aggrediti e costretti a consegnare tutto quello che di valore avevano con loro. E non era poco: secondo quanto ricostruito i malviventi gli avrebbero portato via con la forza almeno due smartphone, un portafogli e soprattutto due gioielli in oro, nello specifico una collana e un anello. A rapinarli, secondo il racconto fornito agli agenti intervenuti poco dopo, sarebbero stati due stranieri, armati di bottiglie di vetro.

Aggressione e rapina a Roma in Via Casilina Vecchia

L’aggressione si sarebbe consumata ieri sera, quando erano da poco passate le 23.30 di giovedì 25 aprile 2024. L’uomo, di 60 anni, si trovava in compagnia del figlio, classe 2004, a bordo della sua auto, ferma in un parcheggio situato lungo la Via Casilina Vecchia. A quel punto, stando alla testimonianza fornita, due uomini – sembrerebbe “nord africani” – li avrebbero avvicinati e minacciati con una bottiglia di vetro.

Dopodiché, arraffati gli oggetti di valore delle vittime (cellulare, collana e anello in oro presi dal papà, portafogli e smartphone dal figlio), i due malviventi si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, dopo la chiamata al 112, sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato che ora indagano per ricostruire l’accaduto. Ad occuparsi del caso in particolare sono gli agenti del Commissariato Appio. Nella circostanza una delle due vittime della rapina – non è chiaro al momento chi, se l’uomo o il ragazzo – ha riportato anche alcune escoriazioni (refertate in codice giallo, ndr) medicate al pronto soccorso.

Roma: accoltellato 19enne in strada (ilcorrieredellacitta.com)