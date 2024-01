Parcheggio alla stazione Annibaliano, collaudo in corso: apertura prevista entro l’anno

Procede a grandi falcate la messa in opera del parcheggio Annibaliano. Uno dei parcheggi di scambio della linea B.

Il 2024 comincerà con uno dei parcheggi di scambio della Linea B della Metropolitana. I lavori sono iniziati da un po’. Dopo mesi di attesa si è arrivati alla consapevolezza di un’inaugurazione prossima attraverso l’Agenzia RSM che ha ufficializzato lo snodo Annibaliano-Conca D’oro in prossimità della diramazione Bologna-Conca D’Oro.

La situazione era già in piedi da molto tempo, ma non poteva essere ufficializzata per via della mancanza di impiantistica e finiture. Poi nel 2021 è stato indetto un bando per il completamento dell’opera che ha portato a un’area condivisa pari a 282 posti totali di cui 6 per disabili, 5 per famiglie e 16 per le moto. L’apertura sarà prevista entro l’anno, ma la voglia di mettersi alla prova è molto importante e piuttosto alta.

Parcheggio alla stazione Annibaliano: il punto sui lavori

Un progetto che trova respiro dal 2012 avrà finalmente compimento. Il tempo sa essere galantuomo e anche profondamente riparatore. ll 3/02/2021 L’AD di RSM ha affidato la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere al Consorzio Stabile F2B che ha consegnato il progetto esecutivo in data 10/05/2021, il progetto poi è stato oggetto di verifica esterna e successivamente approvato in data 19/07/2021.

In data 20/07/2021 è stata fatta la consegna dei lavori fissando la data di ultimazione al 20/07/2022, data che a seguito di proroga concessa è slittata al 18 settembre 2022 giorno in cui l’appaltatore ha comunicato la fine dei lavori nei tempi. Il DL ha poi concesso ulteriori 60 giorni per completare piccole opere di dettaglio, posponendo la chiusura delle attività al 18 novembre 2022, si legge nella nota ufficiale