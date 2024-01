Parco di Centocelle chiuso fino a fine gennaio: la bonifica da ordigni bellici

Il Parco di Centocelle resterà chiuso fino al 31 gennaio 2024 per operazioni di bonifica e riqualificazione: i dettagli dell’ordinanza.

Il Parco di Centocelle resterà chiuso fino alla fine del mese. L’ordinanza del Comune è chiara: servono operazioni di bonifica e riqualificazione dell’intera area. Quella, nello specifico, è una zona molto caldeggiata da turisti e appassionati. Oltre alla valenza paesaggistica è anche un punto di ritrovo, pertanto occorrono controlli adeguati onde evitare rischi e sorprese.

I conti con l’inaspettato sono stati fatti e le analisi territoriali confermano la possibile presenza di ordigni bellici inesplosi. Motivo per cui bisogna agire per tempo e fugare ogni dubbio. Dopo la messa in sicurezza della zona, si passerà alla riqualifica del territorio. Nella fattispecie si faranno delle operazioni di forestazione urbana con il conseguente inserimento di 1000 alberi e piante arbustive. Una quantità necessaria per far rifiorire – in tutti i sensi – l’area urbana.

Parco di Centocelle chiude fino al 31 gennaio: al via i lavori di riqualificazione

L’ordinanza, con determinazione dirigenziale n. 1885 del 21 dicembre 2023, resta a tutela della pubblica incolumità. Proprio per questo le operazioni di densificazione territoriale, correlate a quanto annunciato nei giorni scorsi, saranno necessarie per portare nuovi fasti attorno a una zona già valorizzata dalla presenza di personalità e turisti. Nell’auspicio di coltivare ulteriormente un business già piuttosto fiorente nella Capitale.

L’obiettivo è la creazione di un vero e proprio “bosco urbano” in grado di solleticare la curiosità e l’interesse dei romani e anche di coloro che si trovano a passare nella Città Eterna per qualche periodo di vacanza o semplicemente per dovere. In modo da avere comunque l’occasione giusta per confermare quanto la Capitale possa meravigliare e sorprendere anche grazie al contributo delle delle istituzioni.