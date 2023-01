Parioli: avviate le operazioni per l’abbattimento e smaltimento di alcune baracche abusive

Smantellamento delle baracche allestite lungo le sponde del fiume. Sono state avviate stamattina, su disposizione dell’ufficio tecnico del municipio, in via Foce dell’Aniene da parte della Polizia di Roma Capitale del II Gruppo Parioli, con l’ausilio del Gruppo Spe (Sicurezza Pubblica emergenziale) e degli agenti del commissariato Vescovio, le operazioni per abbattere le sei baracche.

Al via l’abbattimento di baracche vicino al fiume

Si tratta di alloggi di fortuna costruiti con materiale di risulta. Non certo dei primi visto che sempre nella stessa zona, era già stata realizzata un’altra operazione di sgombero. Sul posto gli agenti hanno trovato una decina di persone di nazionalità filippina che si sono allontanate poco dopo l’arrivo delle forze dell’ordine e ad una persona è stata offerta assistenza alloggiativa.

La ditta incaricata dal municipio sta procedendo agli interventi di abbattimento e smaltimento delle costruzioni di fortuna che proseguiranno anche nella giornata di domani. Un intervento che arriva dopo aver accertato la presenza di insediamenti abusivi e che è rivolto contro il degrado e, quindi, finalizzato anche a garantire la salute pubblica. A questo scopo vengono effettuati controlli costanti sul territorio che sono diretti a eliminare eventuali allestimenti abusivi in aree pubbliche.

Dopo la rimozione del materiale verrà avviata la bonifica dell’area

Seppure le attività hanno preso il via nelle prime ore di oggi, proseguiranno anche nella giornata di domani e solo al termine della rimozione di tutto il materiale presente nella zona, gli operatori preposti potranno procedere alla bonifica dell’area che potrebbe richiedere qualche altro giorno. L’impegno della Polizia locale di Roma Capitale per debellare il fenomeno degli insediamenti abusivi in aree pubbliche proseguirà costante in quanto queste baraccopoli accanto alle quali troppo spesso vengono accumulati rifiuti di ogni genere che oltre a contribuire a prospettare a cittadini e turisti lo stato di degrado in cui versano alcune aree della città mettono in pericolo la salute pubblica.