Parroco chiude l’oratorio: la nostalgia dei residenti del quartiere

L’oratorio, un luogo simbolo per i ragazzi che vi passano qui una buona parte della giornata. Esso rappresenta anche un’ ottima occasione per stringere dei legami, opportunità preziosa che dagli ultimi due anni a questa parte è stata fortemente ridimensionata per via del Covid -19. Insomma, sono davvero numerosi i ricordi che le persone associano ai momenti passati in oratorio. Alla luce di ciò la tristezza e la malinconia nel vederne chiudere uno sono presto spiegate.

Leggi anche: Papa Francesco: ‘Le suocere sono speciali, ma devono tenere a freno la lingua”

Parroco chiude l’oratorio: i ricordi dei residenti

Siamo a Bagni di Tivoli e l’oratorio che sta per essere chiuso è quello di Don Nello. Non sono chiare le motivazioni alla base della scelta, sta di fatto che la nostalgia dei residenti del quartiere è davvero tangibile. Moltissimi di loro sono infatti cresciuti all’interno dell’edificio che ha pertanto costituito una parte importanza della loro vita. Attività con gli scout, ritrovi e giochi di squadra, dal calcio alla pallacanestro, rappresentavano il pane quotidiano di questo oratorio; nonché costituirne la cifra distintiva.

Ora che l’edifico sta per essere chiuso, cresce nei residenti la malinconia che non possono non guardare ai tempi passati dove vi trascorrevano felici le giornate. Come detto, le motivazioni alla base del provvedimento da parte del nuovo parroco non sono note, ma non si può escludere che il delicato momento storico che stiamo vivendo, covid compreso, abbia influito nel ridimensionamento delle attività parrocchiali. Sta di fatto che un luogo così simbolico per molte persone residenti nel quartiere difficilmente verrà dimenticato, continuando per sempre a vivere nel loro cuore e nei loro ricordi.