Passa la notte con due escort ma…viene rapinato: scappano con un bottino da 3mila euro

Stava trascorrendo la notte con due escort quando — poco prima delle tre del mattino di oggi, lunedì 9 maggio — è stato rapinato. I fatti sono avvenuti all’interno di un hotel in via Pacinotti ai danni di un uomo romeno di 40 anni.

40enne rapinato mentre è con due escort: cosa è successo

Dopo la rapina, l’uomo ha denunciato il fatto alla polizia. Secondo le prime ricostruzioni la vittima dopo aver preso appuntamento e pagato le due ragazze, una di loro si è poi allontanata dalla camera dell’hotel. Quest’ultima ha poi fatto ritorno in albergo ma non era da sola: con lei due uomini che hanno rapinato il 40enne sottraendogli la bellezza di 3mila euro. Dopo aver messo a segno il colpo, i malviventi sono scappati. Al momento sono in corso le indagini da parte della Polizia.