Paura a Cinecittà world: incendio in un negozio di souvenir

La richiesta di intervento per un incendio, nella sala operativa del comando di Roma, è arrivata alle 21.30 di ieri, sabato 4 maggio. All’interno di Cinecittà world a Castel Romano era divampato un rogo sul quale è prontamente intervenuta la squadra di Pomezia 22/A con al seguito l’Autobotte ed il capo tutto provinciale.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Il fuoco si era sviluppato in un negozio di souvenir e, grazie alla tempestività dei soccorsi, è stato evitato il peggio. I pompieri sono riusciti in breve a sedare le fiamme evitando che si propagassero all’interno del negozio e una volta spente le fiamme hanno potuto anche accertare quale sia stata l’origine dell’incendio.

Incendio divampato per un corto circuito

Dai primi accertamenti, svolti dal personale del Vigili del fuoco, con il supporto degli agenti della Polizia di Stato, sembrerebbe essere dipeso da un corto circuito. Un incidente che ha rischiato di avere conseguenze più serie se non fosse stato per la velocità di intervento che ha riportato in breve la calma nell’attività commerciale.