Ancora sangue sulle strade. Un terribile incidente è avvenuto oggi a Guidonia Montecelio, lungo la via Tiburtina. Il sinistro ha visto coinvolta una persona che è stata investita da un camion. La vittima è stata poi soccorsa e portata in ospedale a Roma.

Incidente a Guidonia: investito un pedone

I fatti sono avvenuti oggi poco prima delle 13 lungo la via Tiburtina, al km 20. La vittima, un uomo di 40 anni, è stata investita dal mezzo pesante, alla guida del quale c’era un uomo italiano di 50anni. Nel momento dell’incidente il camion viaggiava in direzione della Capitale. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Le condizioni del 40enne investito

Le condizioni del pedone investito sono apparse subito gravi, infatti si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che lo ha condotto in codice rosso all’Umberto I di Roma.

Le indagini delle forze dell’ordine

A seguito del sinistro è giunta sul posto la polizia locale di Guidonia che adesso effettuerà tutti i rilievi del caso e sottoporrà il conducente del camion a tutti gli esami di rito.