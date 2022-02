Paura a Roma, fiamme e fumo in un palazzo: 20 inquilini e bambini intossicati

20 persone, tra cui diversi bambini e una donna incinta, sono rimaste intossicate a causa di un brutto incendio all’interno di una palazzina di via Ascoli Satriano 4, in zona Quarticciolo. I fatti sono accaduti nella tarda serata di ieri in una palazzina di 3 piani fuori terra. A prendere fuoco era stato un cumulo di materiali accatastati nel vano sottoscala del palazzo. Il fumo sviluppatosi dall’incendio aveva in breve tempo invaso l’intera palazzina.

Fiamme e fumo in una palazzina: 20 intossicati

Intorno alle ore 23 la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto 2 squadre con il supporto del carro teli, del carro autoprotettori e del capo turno provinciale.

I soccorritori dei vigili del fuoco si sono subito resi conto che il fumo denso aveva invaso completamente gli interni del palazzo. Gli agenti quindi hanno immediatamente prestato soccorso agli inquilini, che presentavano alcuni sintomi di intossicazione. I 20 condomini sono stati assicurati alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con diverse ambulanze. Tra questi 7 persone, tra cui alcuni bambini e una donna incinta, sono stati trasportati immediatamente presso l’ospedale più vicino per dei controlli più accurati.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno all’1 di notte. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine e la polizia locale per quanto di loro competenza.