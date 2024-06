Paura a Roma, prende le uova nel pollaio e si trova faccia a faccia con un serpente

Era andata a raccogliere le uova nel pollaio come avrà fatto centinaia di volte. Un gesto meccanico, il solito che faceva tutti i giorni con tranquillità, sicura, convinta che non poteva esserci niente di pericoloso. E, invece, ieri, giovedì 20 giugno, le cose non sono andate come sempre. La donna s’è trovata di fronte a un grosso ‘cervone’, per quanto si tratti di un serpente innocuo, è anche uno dei più grandi presenti in Europa, può raggiungere anche i due metri di lunghezza.

La sfortunata deve essere rimasta terrorizzata di fronte a quell’animale. Paura per sé ma anche per le sue galline, delle quali il serpente era impegnato a ‘consumare l’ultimo guscio rimasto’. Ancora una volta a raccontare la brutta avventura della signora Marisa è stato l’etologo Andrea Lunerti, chiamato a intervenire nel pollaio situato a Rignano Flaminio a Roma, per allontanare lo spaventoso intruso.

L’intervento dell’esperto che ha catturato il serpente

Evidente che la reazione dell’esperto non può essere stata la stessa avuta dalla proprietaria del pollaio, per Lunerti “è stato un grande piacere rivedere il re dei serpenti italiani, Elaphe quatuorlineata, il più grande costrittore europeo, sempre meno presente nei luoghi antropizzati, vittima di decenni di credenze popolari che lo hanno erroneamente descritto come serpente centenario e succhiatore di latte dalle lunghe corna di cervo”.

L’animale è stato rimesso in libertà nel Rifugio del Lupo

Con la sua esperienza Lunerti ha provveduto alla cattura dell’animale e ha accertato che si trattava di “una splendida femmina in dolce attesa”. Una volta presa è stata rimessa in libertà “nel grande bosco del Rifugio del Lupo a Morlupo dove deporrà le sue preziose uova e speriamo che resti lontano dai pollai in futuro”.