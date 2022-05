Paura a Roma, prima attraversa con il rosso poi accoltella l’automobilista: grave 71enne

Attimi di paura ieri pomeriggio nella Capitale a seguito di una violenta lite stradale. Un diverbio che avrebbe potuto facilmente risolversi attraverso il dialogo ha invece sfiorato la tragedia.

71enne accoltellato per un diverbio: cosa è successo

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 17 in Piazza Trilussa. Qui è stata segnalata all’autorità la presenza di una rissa tra due persone. Ma facciamo un passo indietro. Tutto ha avuto inizio quando l‘aggressore — un uomo classe 1972 — ha attraversato la strada con il rosso. Il comportamento ha comprensibilmente ingenerato nella vettura in quel momento in transito un certo fastidio e così l’automobilista — un uomo classe 1951 — decide di accostare e scendere dall’auto per chiarire quanto successo.

Il 50enne non ha preso bene la cosa e con tanto di coltello alla mano ha ferito il 71enne al fianco sinistro. L’uomo è stato poi condotto in codice rosso al San Camillo mentre il coltello è stato gettato nel fiume e non ancora ritrovato.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della sezione Autoradio di Trastevere. L’aggressore è stato bloccato e dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.