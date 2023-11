Paura a Termini, bimbo resta chiuso in auto: salvato dai Vigili del fuoco

Paura nelle prime ore del pomeriggio di oggi vicino alla stazione Termini, a Roma, dove un bimbo è rimasto chiuso in auto. Si sono vissuti momenti di grande ansia per il piccolo che è stato liberato solo grazie all’intervento di Polizia e Vigili del Fuoco. Tante le persone che si sono trovate a passare, e mettendo da parte i propri impegni, si sono fermate a guardare i soccorritori impegnati a forzare la vettura per riuscire far uscire il piccolino. Tra la gente presente c’è stato anche qualcuno che ha filmato la sequenza dei fatti postando il video su Welcome to favelas. Un video che è diventato virale proprio perché aveva come protagonista un bambino.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e la Polizia

Non è chiaro cosa sia successo. L’idea è che si sia trattato, probabilmente, del malfunzionamento dell’apertura automatica della macchina, visto che anche i genitori erano presenti e hanno assistito con il fiato sospeso alle attività di soccorso. Mentre i vigili del fuoco forzavano il finestrino per riaprire l’auto, la mamma e il papà del bimbo gli parlavano per tenerlo calmo e rassicurarlo che presto tutto si sarebbe risolto presto per il meglio.

I soccorritori sono riusciti a forzare il finestrino e liberare il piccolo

L’allarme è scattato intorno alle 14 di oggi, giovedì 9 novembre, e le forze dell’ordine non si sono fatte attendere, si sono precipitate sul posto per cercare di risolvere nel minor tempo possibile la situazione. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco che, in breve tempo sono riusciti a far uscire il bimbo forzando il finestrino dell’auto. Nonostante il grande spavento per tutti coloro che hanno assistito inermi alla sequenza dei fatti, ma soprattutto per i genitori del giovanissimo protagonista della disavventura, per il quale, per fortuna non si è registrata alcuna conseguenza.