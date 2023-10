Paura al centro commerciale Euroma2: bambino cade giù dalle scale mobili

Momenti di paura ieri al centro commerciale Euroma 2, a Roma, nel quartiere Eur dove una tranquilla domenica di fine ottobre ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un ragazzino infatti, in circostanze in fase di accertamento, è caduto dalla scale mobili. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

L’incidente è avvenuto quando erano da poco passate le ore 12.00 di domenica 29 ottobre 2023. Il bambino, che avrebbe fatto tutto da solo, è caduto dalle scale mobili precipitando per diversi metri. Choc e sgomento tra i presenti, così come per i genitori, che hanno lanciato subito l’allarme: trasportato in Ospedale (al Bambino Gesù di Roma, ndr) le sue condizioni, stando agli ultimi aggiornamenti di stamattina, non sarebbero gravi. Sul caso proseguono gli accertamenti dei Carabinieri della Stazione Eur.

Cosa è successo ieri a Euroma2

Momenti di apprensione ieri intorno all’ora di pranzo a Euroma2, il centro commerciale situato all’Eur, all’ingresso di Roma. Secondo le informazioni raccolte il bambino avrebbe fatto tutto da solo perdendo l’equilibrio e cadendo per diversi metri. Un incidente dunque che, come comprensibile, ha però generato la paura tra i presenti. Immediatamente raggiunto dai genitori che erano con lui, sono stati chiamati i soccorsi; i sanitari, dopo un primo intervento, hanno portato il bambino (di 11 anni, ndr) in Ospedale al Bambino Gesù come detto.

Le sue condizioni

Nonostante le ferite rimediate il ragazzino non ha riportato – fortunatamente – gravi conseguenze. Stando alle informazioni raccolte dalla nostra Redazione l’11enne starebbe bene tanto da essere stato dimesso dall’Ospedale. In merito a quanto accaduto, soprattutto per ricostruire la dinamica dell’incidente, proseguono gli accertamenti dei Carabinieri che hanno passato al vaglio anche le telecamere della struttura per ripercorrere i momenti della caduta.

