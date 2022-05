Paura in strada a Roma: tentano di rapinarlo e lui reagisce sparando

Un colpo di pistola. Il rumore è risuonato chiaramente in via Giovanni Battista Aleotti. Siamo alla Magliana. Questa mattina il quartiere era tranquillo, fino a quando lo sparo non ha rotto l’equilibrio. Lo hanno sentito tutti e si è creato il panico.

Tentata rapina e spari alla Magliana in strada

Immediatamente è stata chiamata la polizia. E sul posto sono arrivate le volanti. E’ successo intorno alle ore 10:20. Stando ad una prima versione emersa ad esplodere il colpo di pistola sarebbe stato un uomo sulla quarantina che poco prima, stando a quanto raccontato in seguito ai poliziotti, avrebbe subito un tentativo di rapina. La vittima avrebbe infatti reagito e con il rapinatore ne sarebbe nata una colluttazione, prima dello sparo che ha squarciato il silenzio del quartiere. Sparo che, fortunatamente, non ha colpito nessuno, né provocato danni.

Rapinatore in fuga

Dopodiché il rapinatore, a quel punto, si sarebbe dato alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce. Al momento la persona, rimasta ignota, risulta ancora ricercata.

Strada chiusa

Immediatamente dopo i fatti la zona è rimasta interdetta per alcuni minuti. La circolazione è stata bloccata ad esempio su via Aleotti e in alcuni tratti il transito è stato consentito soltanto a piedi.

Le indagini

Sul caso ad ogni modo sono tuttora in corso degli accertamenti. L’unica versione dei fatti a disposizione degli investigatori è per ora infatti quella fornita dalla presunta vittima dell’aggressione a scopo di rapina ma non si escludono comunque altre ipotesi. L’uomo, comunque, è stato ascolto come detto dai poliziotti intervenuti sul posto. Presente anche l’unità speciale della scientifica. Gli accertamenti pertanto proseguono.

Rinvenuto un cappello

In ultimo è opportuno sottolineare che sul luogo dell’aggressione è stato rinvenuto un cappello appartenente alla persona poi fuggita a piedi.

