Perde il controllo dell’auto e si ribalta: morto 22enne, gravi due amici

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un terribile incidente è avvenuto questa notte in via di Boccea, all’altezza del civico 1021. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 2.30 ed ha visto coinvolta una Toyota Yaris con a bordo tre giovani ragazzi.

Sbandano con l’auto e si ribaltano: morto un ragazzo, due amici in codice rosso

Per cause ancora da accertare i ragazzi hanno perso il controllo della vettura finendo fuori strada e ribaltandosi. Nel violento impatto ha perso la vita un 22enne mentre gli altri due ragazzi di 21 e 22 anni, sono stati condotti all’ospedale Gemelli in codice rosso. Il ragazzo deceduto non era alla guida dell’auto.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 è giunta la Polizia Locale del Gruppo Cassia. Al momento sembrerebbe esser stata coinvolta una sola auto.