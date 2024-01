Polfer Lazio, i numeri del 2023: 178 arresti e oltre 700mila persone controllate

Oltre 726.000 persone controllate dalla Polizia di Stato. Questo il bilancio della Polizia Ferroviaria nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Sono 726.990 le persone controllate nel 2023 in ambito ferroviario, 178 le persone arrestate e 557 le persone indagate in stato di libertà. Questo il primissimo bilancio annuale delle attività svolte dalla Polizia ferroviaria del Lazio.

Numerosi anche i sequestri: 32 armi, 2 da fuoco, 30 da taglio e improprie, nonché circa 4.345 grammi di sostanza stupefacente sequestrata, tra cui 161 grammi di cocaina, oltre 4.169 grammi di cannabinoidi e 3 grammi di oppiacei. Sono state elevate 667 contravvenzioni amministrative, di cui 244 per violazione al Regolamento di Polizia Ferroviaria. Durante l’anno sono state impiegate 24.759 pattuglie in stazione e 4.292 a bordo treno. Sono stati controllati complessivamente 9.758 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 2.134 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni.

Le operazioni ad “alto impatto”

Le attività di prevenzione sono state incrementate grazie all’aumento delle operazioni “Alto Impatto” , 85, finalizzate al rintraccio di soggetti pericolosi e molesti, all’identificazione di soggetti di nazionalità extracomunitaria, di soggetti che svolgono attività di spaccio di sostanze stupefacenti e a controlli amministrativi degli esercizi pubblici commerciali e di distribuzione.

14, inoltre, sono state le operazioni “Stazioni Sicure”, finalizzate al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario; 13 operazioni “Rail Safe Day”, finalizzate a prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti, 12 operazioni “Oro Rosso”, finalizzate al contrasto dei furti di rame e 1 operazione “Action Week”, finalizzata al potenziamento dei controlli, nel trasporto ferroviario di merci pericolose.

Gli eventi con la partecipazione della Polfer

Il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio è stato operativo anche durante alcuni eventi che si sono svolti in provincia. A Marino, ad esempio, è tornata ad essere svolta la storica “Sagra dell’Uva“, evento che ha rimesso in moto l’attività degli agenti del Posto Polfer di Ciampino, con un sincronismo impeccabile, tant’è che l’evento si è svolto in sicurezza e senza alcun pericolo.

Tra gli altri eventi che hanno visto impegnata la Polizia Ferroviaria anche “Romics” che si è svolto presso la Fiera di Roma. La collaborazione con le articolazioni della Rete Ferroviaria Italiana, inoltre, ha permesso di arrivare ad eccellenti risultati che hanno portato l’attività della Polizia Ferroviaria a distinguersi nell’ambito della prevenzione e della repressione dei reati in ambito ferroviario a favore dei viaggiatori che frequentano le stazioni ferroviarie.

Gli incontri con le scuole e con i giovani

Nel corso del 2023 è continuata l’attività del personale della Polizia Ferroviaria specializzato nell’educazione alla legalità ed alla sicurezza ferroviaria presso le scuole del Lazio. Il progetto “Train… to be cool”, attivo dal 2014 con la collaborazione del MIUR ed il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, si propone di sensibilizzare i più giovani a comportarsi in modo sicuro nelle stazioni e sui treni al fine di ridurre l’incidentalità giovanile. Il progetto ha visto coinvolti 1.700 studenti per un totale di 34 incontri presso le scuole del Lazio.

Dal mese di gennaio 2023 è stata avviata una fase operativa del progetto “Incroci” che affronta il tema dei rischi connessi ai viaggi “virtuali e fisici”, in tutti gli ambienti d’interesse (stradale, ferroviario e della rete) declinati in modo organico, coordinato e semplice da comprendere, così da stigmatizzare i comportamenti scorretti, pericolosi o diseducativi, e contestualmente, promuovere il senso civico tra i giovani, con una modalità comunicativa propria della “educazione tra pari”. Il progetto ha visto coinvolti 1.300 studenti per un totale di 29 incontri presso le scuole del Lazio.

A Natale si è tenuto, come da molti anni a questa parte, il tradizionale concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato, con il “Babbo Natale Poliziotto”, presso la stazione di Roma Termini. L’iniziativa è stata dedicata ai più giovani coinvolgendo circa 200 alunni delle scuole romane che hanno partecipato agli incontri in classe sull’educazione alla legalità, nell’ambito delle campagne “Scuole sicure” della Questura di Roma e del progetto “Train… to be cool” della Polizia Ferroviaria. I poliziotti della Specialità, entrando nelle scuole, interagiscono direttamente con i futuri cittadini, sensibilizzandoli ai corretti comportamenti, attraverso la conoscenza dei rischi, ma anche dei vantaggi che l’infrastruttura ferroviaria può comportare. In linea con lo spirito natalizio, al termine dell’esibizione musicale, il “Babbo Natale Poliziotto” ha salutato i bambini distribuendo loro piccoli gadget.

Attività di prevenzione

Durante l’anno 2023 ci sono state altre iniziative dedicate ai più giovani, come una “Vita da social”, campagna della Polizia Postale che coinvolge tutte le specialità della Polizia di Stato, alla quale ha partecipato anche la Polizia Ferroviaria nell’ambito della sensibilizzazione alla sicurezza ferroviaria, che ha visto coinvolti 1.000 studenti a Bracciano e 2.000 studenti a Ladispoli. L’attività degli operatori della Polizia Ferroviaria è rivolta anche verso tutti quegli operatori del terzo settore che lavorano a ridosso degli scali ferroviari e che, affinando costantemente singolari tecniche di approccio verso gli utenti della stazione, offrono loro un servizio funzionale.