Poliziotto a processo per pedopornografia, la vittima: “Noi ci amiamo”

Le indagini ai danni di un poliziotto cominciano 5 anni fa. Le accuse sono di pedopornografia. La situazione però potrebbe cambiare.

Tutto inizia su un sito di incontri. Lui, poliziotto da una vita, conosce lei. Studentessa modello con la voglia di innamorarsi. La storia comincia nel 2016. Prima in maniera epistolare, poi con qualche incontro: gli animi si surriscaldano e le situazioni diventano più bollenti, appuntamenti e chat a luci rosse.

Foto diffuse sui siti vietati a minori e molto altro. La Questura di Roma, nel 2019, lo sospende dal servizio e apre un’inchiesta. Non è più un segreto: il rappresentante della Polizia finisce indagato per pedopornografia anche grazie alla collaborazione del padre della ragazza, il quale – appena scopre della liaison – manda la figlia dall’ex moglie in Germania – “Quello ti sta rovinando”, si legge sul Messaggero – le parole del papà vengono ascoltate come una forzatura.

Poliziotto indagato per pedopornografia: la denuncia potrebbe essere ritirata

La giovane emigra, ma quel sentimento resta. È amore. La donna torna, ora maggiorenne, e dichiara di amare quell’uomo che si presentava come un aguzzino. La denuncia per pedopornografia potrebbe dunque essere ritirata. In essere ci sarebbe anche una convivenza: “Sono stato pugnalato alle spalle” – dichiara ancora il padre al Messaggero – con una scusa la figlia ha detto che andava dalle amiche, invece ha iniziato un rapporto parallelo con quest’uomo.

Il presunto carnefice, quindi, potrebbe diventare uno di famiglia, per volere della vittima stessa. Gli opposti si attraggono – si è sentito spesso dire – stavolta anche a distanza. Non è bastata una fuga in Germania a seppellire un sentimento. Tuttavia si aspetta ancora per prendere provvedimenti.

L’amore trionfa?

Sicuramente il reintegro nel ruolo precedente deve ancora avvenire perchè le autorità vogliono vederci chiaro. Alla base di tutto potrebbe esserci addirittura una circonvenzione. Anche se la ragazza sembra quantomai convinta. Una vicenda tanto surreale quanto profonda che trova il fondamento nell’amore, potenzialmente reciproco, nato nella maniera più controversa possibile.