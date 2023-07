Ponte dell’Industria chiuso al traffico per lavori: ecco quali sono i percorsi alternativi

Roma. Al via oggi, lunedì 24 luglio, gli interventi di riqualificazione al ponte dell’Industria, popolarmente noto anche come Ponte di Ferro. In questo lunedì il Ponte è aperto al transito veicolare con l’esclusione dei mezzi più pesanti di 3,5 tonnellate, mentre i lavori comporteranno la completa chiusura dell’infrastruttura per un anno e due mesi. L’infrastruttura verrà completamente riaperta a settembre 2024 e sarà transitabile da autobus, veicoli nonché dotato di una passerella protetta per il passaggio a piedi.

Al via oggi i lavori sul Ponte di Ferro

Un’integrale “cambio di look” quello che investirà il Ponte di Ferro. Restyling finanziato con circa 8 milioni di euro di fondi giubilari e affidato ad Anas, che ha stretto una convenzione con il Comune di Roma. I lavori comprenderanno più fasi: nella prima, sarà realizzata una passerella provvisoria dove posizionare i sottoservizi presenti sul ponte, così da non interrompere le forniture di luce, gas e telecomunicazioni agli abitanti della zona. Invece, nelle fasi successive sarà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria che prevede il consolidamento delle strutture di sostegno, il restauro delle travi reticolari e lo smontaggio dell’impalcato.

La seconda fase

Nella fattispecie, durante la seconda fase dei lavori si prevede la rimonta del ponte con l‘allargamento della sede stradale a 11 metri, attualmente sono 7, e un conseguente aumento del carico fino a 26 tonnellate. A conclusione dei lavori invece, l’intera struttura verrà collaudata. Non subirà alcuna chiusura la ciclabile presente lungo la banchina del Tevere. Alla luce di quanto detto, sono da segnalare alcune modifiche che interesseranno la viabilità nel quartiere.

Le modifiche alla viabilità

Infatti, nel quadrante interessato la viabilità cambierà per i prossimi 14 mesi, seguendo lo schema usato in precedenza per il rogo del 2021. Per ridurre al minimo i disagi dovuti alla chiusura, verranno modificati mentre, le principali arterie interessate per il flusso veicolare saranno le seguenti: Ponte Marconi, Ponte Testaccio, il viadotto della Magliana e lungotevere Testaccio.