Ponte di Nona, scarica rifiuti in strada e scappa: ‘zozzone’ immortalato (FOTO)

È arrivato a bordo della sua auto in via Oscar Arnolfo Romero, in zona Ponte di Nona, nel VI Municipio di Roma. Si è guardato intorno per controllare che non ci fossero telecamere di videosorvaglianza che lo immortalassero mentre commetteva l’illecito e poi, con nonchalance, ha iniziato a scaricare mobili e altri rifiuti di vario genere dalla sua Renault Laguna.

Ma l’uomo non immaginava che, a poca distanza, le sue gesta – di certo non da cittadino modello – erano osservate e fotografate da Marco Doria, ex delegato all’ambiente e ai rifiuti nel VI Municipio, impegnato anche oggi nel suo consueto “Mondezza Tour“ in giro per la Capitale.

Zozzone all’opera

L’uomo ha scaricato tutti i rifiuti sul marciapiede, poi, soddisfatto, è risalito in auto, facendo perdere le proprie tracce. “Non sono potuto intervenire, non avendo – né io né i poliziotti della scorta, l’autorità per poter sanzionare il soggetto. Ma abbiamo preso la targa e passato tutto agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che adesso provvederanno a identificarlo e a sanzionarlo, visto che abbiamo testimoniato quanto accaduto attraverso le foto”, spiega Doria. “Questo purtroppo è solo uno dei tanti casi che accadono ogni ogni giorno a Roma: con maggiori controlli, però, queste persone come vede si riescono a cogliere sul fatto e, in seguito, a sanzionare pesantemente”.

La Capitale è già in uno stato molto precario per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Aggiungere poi chi impunemente butta rifiuti non consentiti in strada è il colpo di grazia per una città al collasso. “Per questo servono rimedi anche drastici da adottare quanto prima”, conferma Doria, “Quartiere per quartiere, perché il problema è sentito ovunque, non solo in periferia. Da quando giro alla ricerca di rifiuti, ho scoperto centinaia di discariche a cielo aperto, dove viene abbandonato di tutto, dagli scarti quotidiani ai mobili, dagli pneumatici ai resti di auto rubate”.