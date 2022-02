Portuense, condizioni igieniche pessime e norme anti-covid non rispettate: chiuso bar-pasticceria

Quando arriva il weekend vuol dire che il lavoro degli agenti di Polizia non cessa. Anzi, tutto il contrario. Perché continuano i controlli a tappeto, in particolar modo nelle zone di San Paolo, San Lorenzo e Trastevere, con verifiche in Largo La Loggia, Portuense e Corviale. Sono state 84 le persone controllate, di cui 24 sottoposte ad accertamenti sulla Banca Dati Interforze, 8le armi ritirate in base all’ex art. 39 TULPS. e 12 i locali ispezionati per accertare il rispetto della normativa anti covid.

Portuense: chiusa bar pasticceria

In zona Portuense è stato effettuato un controllo amministrativo all’interno di un bar laboratorio pasticceria. E’ qui che gli agenti hanno verificato che non era in possesso di alcuna certificazione di avvenuta sanificazione che permettesse di attenuare il rischio del contagio da Covid-19. Ma non solo.

Sono emerse anche condizioni igieniche pessime, con alimenti pronti per la preparazione conservati in maniera non idonea, tra scarti alimentari ammuffiti mischiati con gli alimenti di prossima lavorazione ed infine nessuna indicazione sulla provenienza degli alimenti. Al titolare è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dal D. Lgl. 153/07 art. 4 comma 5, 6 e 8 ed effettuata diffida al ripristino delle condizioni igienico sanitarie. Sempre all’uomo è stata contestata la violazione amministrativa per il mancato rispetto delle normative covid. L’attività, quindi, è stata chiusa per tre giorni, fino all’effettuazione della prevista sanificazione certificata del locale. Cibi non conservati bene, norme anti-covid non rispettate e una cliente sorpresa nel bar intenta a giocare con le slot rientranti nella categoria prevista dall’art. 110 comma 6 negli orari non consentititi. Per questo motivo al titolare è stata anche contestata la violazione dell’O.S. 111/2018 in riferimento all’art. 7 bis TUEL e dovrà pagare multe per un valore di 1.850 Euro.