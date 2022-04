Portuense, furgone si schianta contro un bus: due feriti, 47enne in codice rosso (FOTO)

Un incidente terribile, con il conducente del furgone delle consegne che è letteralmente volato fuori dal mezzo. L’uomo, un 47enne, come racconta una testimone si è schiantato sull’asfalto, facendo temere il peggio. A scontrarsi un bus TPL della linea 701 e un furgone della DHL. Teatro del sinistro Roma, in via Portuense, all’altezza via di Ponte Pisano.

Lo scontro sulla Portuense

È successo intorno alle ore 18:30. I due mezzi si sono scontrati per ragioni ancora da chiarire. L’impatto è stato fortissimo e il furgone è rimasto completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, che hanno trasportato entrambi gli autisti al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. Al momento sono due i feriti, di 47 e 54 anni. Il conducente del furgone, di 47 anni, è quello che ha riportato ferite maggiori, mentre l’autista Atac, di 54 anni , lamentava dolori alla testa ed escoriazioni.

Sul posto anche diverse pattuglie della polizia locale XI Gruppo Marconi, intervenute per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ulteriori pattuglie sono sopraggiunte per la chiusura della strada e per i servizi di viabilità. Gli agenti hanno proceduto alla chiusura della via Portuense nel tratto tra via di Ponte Pisano fino a via Sernobi per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Sono tutt’ora in corso accertamenti sull’esatta dinamica di quanto accaduto.

Le testimonianze

“È stata una scena terribile”, racconta una testimone. “L’uomo del furgone è volato via e si è ritrovato a pancia in giù sull’asfalto. Inizialmente sembrava morto, poi parlava e cercava di alzarsi, senza riuscirci”.

“Il problema della sicurezza di via Portuense è alla nostra attenzione. Non appena mi è stato detto di questo incidente sono venuto per verificare cosa fosse successo e assicurarmi che non ci fossero feriti gravi”, ha dichiarato Angelo Vastola, Presidente della Commissione Mobilità Municipio XI.